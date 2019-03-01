Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Payas- Dörtyol arasındaki otoyolda seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 31 UZ 750 plakalı tır mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 20 BE 509 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs kullanılamaz hale geldi. Midibüste bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ferit Savaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Payas, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi

Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı! Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:35:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]