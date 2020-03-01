Hatay'da tır şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu - Son Dakika

Hatay'da tır şoförleri, Mehmetçiğe destek amacıyla araçlarıyla konvoy düzenledi.



Suriye sınırına komşu olan Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir araya gelen tır şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek verdi. Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını belirten tır şoförleri, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu yaptı.



Yoldaki araçların ve vatandaşların da destek verdiği tır şoförleri, klaksonlarını çalarak askerlere destek oldu.



Tır şoförlerinden Mehmet Güner, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar sınır ötesinde yaptığı operasyonlara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirterek, "Devletimizin ve Mehmetçiğimizin maddi ve manevi olmak üzere yanındayız. Konvoyu, devletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için düzenledik" dedi.



Tır şoförü Hasan Bayrak ise sosyal medyadan çağrı yaparak toplandıklarını belirterek, "Her zaman Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla yola çıktık. Bizlere destek veren firmalara da teşekkür ederim. Bu zor zamanlarda herkes, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmalı" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra tır şoförleri araçları ile şehir turu yaparak Mehmetçiğe destek verdiler. - HATAY