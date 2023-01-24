Edinilen bilgiye göre, Payas yönünden İskenderun istikametine seyir halinde olan kütük demir yüklü tır, TEM otoyolu Karayılan mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Tırın taşıdığı metal demirler yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tek yönlü olarak yol trafiğe kapanırken ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da tırdan düşen metal bloklar otoyolu kapattı - Son Dakika

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