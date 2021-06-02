Hatay'da tırın açılan dorsesi yön levhalarına çarptı - Son Dakika

Hatay'da tırın açılan dorsesi yön levhalarına çarptı

Tırın taşıdığı konteynır karayoluna düştü

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki tırın açılan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı. Üzerinde bulunan konteynır yola düştü, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

Kaza, Hatay'ın Payas ilçesi merkezi D-817 karayolu Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda gitmekte olan 31 ABZ 491 plakalı bir lojistik firmasına çalışan tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü açıldı. Açılan dorse, karayollarına ait yön levhalarına çarptı. Üzerinde taşıdığı konteynır karayoluna düştü. Elektrik hatlarını kopardı.

Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri etrafa saçılan yön levhalarına ait parçaları topladı. Kazada yaralanan olmazken bir bölümü kapatılan karayolunda trafik kontrolü şekilde sağlandı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.