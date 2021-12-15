Hatay'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Süner'in cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Süner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otomobilden inerek aracına yaslanan Süner'e bu sırada arkasından gelen M.K. idaresindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.

Fatih Süner, Antakya- İskenderun kara yolu Bakras mevkisinde 31 ZF 611 plakalı otomobilini yol kenarına park etti.

Hatay 'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

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