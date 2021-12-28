Hatay'da tırın evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde, freninin boşaldığı belirtilen konteyner yüklü tırın evin duvarına çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yasin K'nın (24) kullandığı 27 AEZ 274 plakalı konteyner yüklü tır, Belen- İskenderun kara yolu Sarımazı mevkisinde kontrolden çıktı.

Freninin boşaldığı belirtilen tır, ana yoldan saparak girdiği rampada bir evin duvarına çarptıktan sonra, 10 metre yükseklikten yeniden anayola devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile araçtaki Arif K'yı (25) sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılamaz hale gelen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.