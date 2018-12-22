Hatay'da Toprağa Gömülü 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
2 saat önce
Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay
'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Yayladağı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye
sınırının sıfır noktasında bulunan Gözlüce
Mahallesi'nde hassas burunlu köpekler ile yaptığı aramada toprağa gömülü 7 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Polis
, tarla sahibinin evinde ve arabasında da arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın aracında da esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ve N.A., işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:39 Kaynak: İHA
İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü