Son Dakika Haberleri: Hatay'da Toprağa Gömülü Halde 7 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da Toprağa Gömülü Halde 7 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildiHATAY - Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

HATAY - Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gözlüce Mahallesi'nde hassas burunlu köpekler ile yaptığı aramada toprağa gömülü 7 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Polis, tarla sahibinin evinde ve arabasında da arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın aracında da esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ve N.A., işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:15 Kaynak: İHA

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
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