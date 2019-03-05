Hatay'da Toprak Kayması Sonucu Cami Duvarı Çöktü
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprak kayması sonucu caminin duvarı çöktü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprak kayması sonucu caminin duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde aşırı yağan yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında Birlik Camii'nin duvarı çöktü. Olayın gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve zabıta ekipleri camiye güvenlik şeridi çekerken, cami onarım için geçici bir süreliğine ibadete kapatıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: İHA
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