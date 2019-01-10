Hatay'da 'Torbacı' Operasyonu 14 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'da 'torbacı' operasyonu 14 gözaltıHatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay
'da 'torbacı' operasyonu 14 gözaltı
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde merkez Antakya
ilçesinde 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 131 gram esrar, 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:09 Kaynak: DHA
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