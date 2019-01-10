Son Dakika Haberleri: Hatay'da 'Torbacı' Operasyonu 14 Gözaltı

Hatay'da 'Torbacı' Operasyonu 14 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'da 'torbacı' operasyonu 14 gözaltıHatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 'Torbacı' Operasyonu 14 Gözaltı, System.String[]
Hatay'da 'torbacı' operasyonu 14 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Antakya ilçesinde 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 131 gram esrar, 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
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