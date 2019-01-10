Hatay'da 'Torbacı' Operasyonu 14 Gözaltı
58 dakika önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Antakya ilçesinde 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 131 gram esrar, 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:42 Kaynak: DHA
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