Hatay'da Torbacı Operasyonu: 9 Gözaltı
46 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığının 3 aylık teknik takip sonrası yaptığı ortak operasyonda, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.
Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam eden 9 zanlının işlemlerinin ardından, Yayladağı Adliyesine sevk edileceği bildirildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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