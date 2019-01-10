Hatay'da Torbacı Operasyonu: 9 Gözaltı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığının 3 aylık teknik takip sonrası yaptığı ortak operasyonda, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.



Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam eden 9 zanlının işlemlerinin ardından, Yayladağı Adliyesine sevk edileceği bildirildi. - HATAY

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