Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tornavidalı Park Kavgası: 3 Yaralı

Hatay'da Tornavidalı Park Kavgası: 3 Yaralı

1 saat önce

Hatay'da tornavidalı park kavgası: 3 yaralıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da tornavidalı park kavgası: 3 yaralı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Yaylağı ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerinin önüne aracını park eden kişiler ile cadde esnafı arasında arasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tornavida ve sopalarla saldırırken kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle bitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 4 kişi ise Yayladağı ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
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