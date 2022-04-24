Hatay'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü - Son Dakika

Hatay'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye'den gelen toz bulutu Samandağ semalarını kapladı. Samandağ'da kapalı bir havaya sebep olan toz bulutu görüş mesafesini de düşürdü. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçede yüksekten bakıldığında toz bulutunun etkisi gözler önüne seriliyor.

Vatandaşlardan Bilal Baykuş, Samandağ ilçesinin tamamının toz bulutları ile kaplandığını belirterek, "Astım hastaları için çok büyük risk. Bizleri bu hava koşulu etkiliyor" dedi.