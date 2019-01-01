Hatay'da Trafik Denetimleri

Hatay
'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 24-30 Aralık
2018 tarihleri arasında yapılan kontrollerde 2 bin 978 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışma kapsamında 12 bin 298 araç kontrol edildi.
Kusuru tespit edilen 2 bin 978 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 20 motosiklet trafikten men edildi.
Bin 79 okul servis aracı kontrol edildi, 57 araç için para cezası uygulandı.
Yılın son haftasında 58'i yaralanmalı 107 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 81 kişi yaralandı.
Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 56 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.