Hatay'da Trafik Denetimleri
48 dakika önce
Hatay'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılan kontrollerde 3 bin 152 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Hatay
'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılan kontrollerde 3 bin 152 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 bin 631 aracın kontrol edildiği denetimlerde 18 motosiklet trafikten men edildiği ve 2 okul servis aracı sürücüsüne para cezası uygulandığı belirtildi.
Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 58 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 17 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca il genelinde son bir haftada meydana gelen 45'i yaralamalı, 44'ü maddi hasarlı trafik kazasında 77 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:04 Kaynak: AA
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