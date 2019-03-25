Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Denetimleri

Hatay'da Trafik Denetimleri

22 dakika önce

Hatay'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 18 Ocak-24 Mart tarihleri arasında yapılan kontrollerde kusuru tespit edilen bin 242 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Hatay'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 18 Ocak-24 Mart tarihleri arasında yapılan kontrollerde kusuru tespit edilen bin 242 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde trafik ekiplerinin 12 bin 136 aracı ve 413 okul servisini kontrol ettiği belirtildi.

Denetimlerde 3 okul servis aracı sürücüsüne para cezası uygulandığı ve 24 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.

Açıklamada il genelinde son bir haftada meydana gelen 54'ü yaralamalı, 43'ü maddi hasarlı trafik kazasında 78 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 69 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 14 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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