Hatay'da Trafik Denetimleri
1 saat önce
Hatay'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 1-7 Nisan tarihleri arasında yapılan kontrollerde 2 bin 988 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Hatay
'da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 1- 7 Nisan
tarihleri arasında yapılan kontrollerde 2 bin 988 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 bin 3 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 52 motosikletin de trafikten men edildiği kaydedildi.
624 okul servis aracının kontrol edildiği denetimlerde ise 13 okul servis aracı sürücüsüne para cezası uygulandığı açıklandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen 55 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 12 sürücü hakkında ise adli işlemler başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca meydana gelen 54'ü yaralanmalı, 37'si maddi hasarlı trafik kazası neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 88 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
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