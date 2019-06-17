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Hatay'da trafik denetimleri

57 dakika önce

Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 114 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 114 kişinin yaralandığı bildirildi.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 10-16 Haziran'da denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Denetimlerde 23 bin 339 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 4 bin 693 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, 57 motosikletin trafikten men edildiği ve kontrol edilen 364 okul servis aracından hatalı görülen 10 araca para cezası tatbik edildiği kaydedildi.
İl genelinde meydana gelen 70'i yaralanmalı, 48'ü maddi hasarlı trafik kazasında 114 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 88 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 18 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:32 Kaynak: AA
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