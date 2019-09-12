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Hatay'da trafik denetimleri

1 saat önce

Hatay'da okul servis araçlarına yönelik trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

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Hatay'da okul servis araçlarına yönelik trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından öğrencilerin okula güvenle ulaşımlarının sağlanması ve servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi için il genelinde çalışma başlatıldı.

Denetimlerde bin 981 okul servis aracı sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 85 sürücüye toplam 15 bin 857 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kusurlu olduğu belirlenen 5 araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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