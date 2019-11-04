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Hatay'da trafik denetimleri

6 saat önce

Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 28 Ekim-03 Kasım'da denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 18 bin 138 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen bin 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, 62 motosikletin trafikten men edildiği ve kontrol edilen 360 okul servis aracından hatalı görülen 12 sürücüye para cezası verildiği kaydedildi.

İl genelinde meydana gelen 61'i yaralanmalı, 36'sı maddi hasarlı trafik kazasında 90 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 72 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 14 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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