Hatay'da trafik denetimleri - Son Dakika
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Hatay'da trafik denetimleri

6 saat önce

Hatay'da, 6-12 Ocak'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 165 araç sürücüsüne ceza kesildiği bildirildi.

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Hatay'da, 6-12 Ocak'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 165 araç sürücüsüne ceza kesildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Ocak'ta 18 bin 931 araç kontrol edildi, 4 bin 165 araç sürücüsüne çeşitli eksiklik ve hatalarından ceza uygulandı.

Kontrolü yapılan motosikletlerden 61'i trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 31 şoförün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Alkollü araç kullanan 10 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, belirtilen tarih aralığında 102 trafik kazası meydana geldi, 81 kişi yaralandı.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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