Hatay'da trafik denetimleri - Son Dakika
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Hatay'da trafik denetimleri

6 saat önce

Hatay'da 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 652 araç sürücüsüne ceza kesildiği bildirildi.

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Hatay'da 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 652 araç sürücüsüne ceza kesildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde kent genelinde 17 bin 704 araç kontrol edildi ve 3 bin 652 araç sürücüsüne çeşitli eksiklik ve hatalarından ceza uygulandı.

Kontrolü yapılan motosikletlerden 38'i trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 31 kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Alkollü olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan belirtilen tarih aralığında meydana gelen 95 trafik kazasında 74 kişi yaralandı.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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