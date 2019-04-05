Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

20 dakika önce

Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun-Belen TEM otoyolunda 31 ANY 22 plakalı kamyon ile Suriye uyruklu Ali Jilbati idaresindeki 31 ABD 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Jilbati hayatını kaybetti, yanında bulunan Muhammet Bataş ise ağır yaralandı. Bataş, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jilbati'nin cenazesi ise İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:56 Kaynak: İHA

Belen, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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