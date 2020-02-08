Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Derviş Paşa Bulvarı'nda Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Yavşalak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken sürücünün cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın etkisiyle ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Görevliler ilçe merkezine yeniden elektrik verebilmek için çalışma başlattı.

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı
Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 06:13:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]