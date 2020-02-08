Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Kazanın etkisiyle ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Görevliler ilçe merkezine yeniden elektrik verebilmek için çalışma başlattı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken sürücünün cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Alınan bilgilere göre, Derviş Paşa Bulvarı'nda Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Yavşalak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök yaralandı.

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