Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri sürücü Yavşalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök de yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedaviye alındı. Yavşalak'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
Otomobil karda kayıp takla attı, facianın eşiğinden dönüldü Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 15:58:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]