Son dakika haberi: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Mahallesi 575 sokak üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen yusuf O nun kullandığı 31 KKP 31 plakalı ticari minibüs hatalı şekilde ara yoldan çıkış yapan Kalender Göktaş'ın kullandığı ABP 270 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçlar yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada yol kenarında yaya olan Soner Cingöz Muzaffer Cingöz Songül Cingöz ve otomobil sürücüsü Kalender Göktaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Songül Cingöz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer üç yaralı tedavi altına alındı. Polis kaza ike ilgili soruşturma başlattı.