Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü
6 dakika önce
Hatay'da duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpan aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.
Hatay'da duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpan aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.
Antakya-Samandağ çevreyolu üzerinde Can Atar'ın (39) kullandığı 31 FN 247 plakalı otomobil, yolcu almak için durakta duran 31 J 0005 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Atar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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