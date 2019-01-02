Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

6 dakika önce

Hatay'da duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpan aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Hatay'da duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpan aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

Antakya-Samandağ çevreyolu üzerinde Can Atar'ın (39) kullandığı 31 FN 247 plakalı otomobil, yolcu almak için durakta duran 31 J 0005 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Atar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:23 Kaynak: AA

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