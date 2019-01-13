Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü
12 dakika önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Hatay
'ın Hassa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgilere göre, Muhammet D. yönetimindeki 31 U 4540 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep
kara yolunun Ardıçlı
Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eda Çolak'a çarptı.
Kazada, Çolak olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:03 Kaynak: AA
6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım
Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı
2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı