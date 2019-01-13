Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

12 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, Muhammet D. yönetimindeki 31 U 4540 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep kara yolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eda Çolak'a çarptı.

Kazada, Çolak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Hassa, Hatay, Güncel
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