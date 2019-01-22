Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü
33 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BAC 52 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun
kara yolu Ovakent
Mahallesi kavşağı yakınında yolun kenarında yürüyen Zebübullah Rahmani'ye (27) çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Rahmani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Rahmani'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis
, kaza sonrası otomobili bırakarak kaçan sürücüyü arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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