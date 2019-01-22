Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü

33 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BAC 52 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi kavşağı yakınında yolun kenarında yürüyen Zebübullah Rahmani'ye (27) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Rahmani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Rahmani'nin yakınları sinir krizi geçirirdi.

Polis, kaza sonrası otomobili bırakarak kaçan sürücüyü arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel
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