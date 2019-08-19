Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

12 dakika önce

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya- Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. C.C. yönetimindeki 31 ABC 384 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan M.A.'ya çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan M.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Reyhanlı, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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