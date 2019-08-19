Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
12 dakika önce
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya- Reyhanlı
Karayolu Maşuklu
mevkisinde meydana geldi. C.C. yönetimindeki 31 ABC 384 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan M.A.'ya çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan M.A., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
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