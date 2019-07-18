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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

15 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çetenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz H. (44) hakimiyetindeki 31 ZL 360 plakalı kamyonet, virajı alamayınca yolun 3 metre altında bulunan tarlaya devrildi. Kazada araç içinde sıkışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeynep H. (60), hastanede hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü Cengiz H. ise ağır yaralanırken, araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan Cengiz H. Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Zeynep H.'nin cenazesi Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan

Büşra H. (10), Fatma H. (14), Ayşegül H. (8), Ayten H.(15), Nilgün H. (40), Cevdet H. (65), Cengiz H. (45) ise ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - HATAY
Altınözü, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
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