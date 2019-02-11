Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

23 dakika önce

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Şahin'in (25), kullandığı 01 ET 073 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Antakya- İskenderun kara yolu üzeri Büyükdalyan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarparak devrildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 Kaynak: AA

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel
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