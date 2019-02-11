Hatay'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
23 dakika önce
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay
'ın merkez ilçesi Antakya
'ya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Şahin
'in (25), kullandığı 01 ET 073 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Antakya- İskenderun
kara yolu üzeri Büyükdalyan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarparak devrildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 Kaynak: AA
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