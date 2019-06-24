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Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

36 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 AAR 920 plakalı ve 31 D 9378 plakalı otomobiller Yayladağı- Antakya Karayolu Şenköy mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobiller refüje savrulurken, çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri devrildi. Kazada devrilen otomobilin içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı.

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
şenköy, antakya, yayladağı, hatay, 3. Sayfa
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