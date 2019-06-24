Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
36 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 AAR 920 plakalı ve 31 D 9378 plakalı otomobiller Yayladağı- Antakya
Karayolu Şenköy
mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobiller refüje savrulurken, çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri devrildi. Kazada devrilen otomobilin içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı.
Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - HATAY
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