Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kafadar Caddesi YSE mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 ASN 79 plakalı otomobil, park halinde bulunan 31 HU 636 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan sürücünün ismine ulaşılamazken, otomobilde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri önlem amaçlı olarak park halindeki otomobilin bagajında bulunan LPG tankına müdahalede bulundu. Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Diğer yandan sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 31 ASN 79 plakalı otomobilin yol üzerinde bir kaç arabaya daha çarptığı ortaya atıldı. - HATAY

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Trafik Kazaları, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 02:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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