Hatay'da Trafik Kazası
54 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.
Alınan bilgiye göre, Denizciler mahallesi Mehmet Akif Ersoy
caddesi üzerinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen nakliye kamyonu park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durabildi.
Çevredekiler ile iş yeri sahibinin paniğe kapılmasına yol açan kazada yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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