Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'da Trafik Kazası

54 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.


Alınan bilgiye göre, Denizciler mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen nakliye kamyonu park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durabildi.

Çevredekiler ile iş yeri sahibinin paniğe kapılmasına yol açan kazada yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:26 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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