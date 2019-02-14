Hatay'da Trafik Kazası
1 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.
Hatay
'ın Hassa
ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Sarı
idaresindeki 27 BBK 23 plakalı havuç yüklü kamyon, Hatay - Gaziantep
kara yolu Aktepe
Mahallesi mevkisindeki kavşakta Mehmet Çılgın yönetimindeki 27 BFD 80 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinde yüklü yaklaşık 4,5 ton havuç yola saçıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince bir süre tek şeritten sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:58 Kaynak: AA
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