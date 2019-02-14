Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'da Trafik Kazası

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir minibüs ile çarpışan havuç yüklü kamyon yola devrildi.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Sarı idaresindeki 27 BBK 23 plakalı havuç yüklü kamyon, Hatay - Gaziantep kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisindeki kavşakta Mehmet Çılgın yönetimindeki 27 BFD 80 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinde yüklü yaklaşık 4,5 ton havuç yola saçıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince bir süre tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:58 Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Hassa, Hatay, Güncel
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