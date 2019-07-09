Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da trafik kazası

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da trafik kazası, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya'dan Kırıkhan istikametine giden Ali A. idaresindeki 27 D 5650 plakalı tır, Kurtlusoğuksu Mahallesinde aynı yönde ilerleyen tahta yüklü Mevlüt A. yönetimindeki 03 BR 425 plakalı pikapla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan pamuk tarlasına devrildi.
Kazada, iki sürücü de hafif yaralandı.
Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan, pikaptaki tahtaların yola savrulması nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama! Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, Erdoğan ekonomi tarihine girsin diye kampanya yapacağım Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]