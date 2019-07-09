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Hatay'da trafik kazası

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya'dan Kırıkhan istikametine giden Ali A. idaresindeki 27 D 5650 plakalı tır, Kurtlusoğuksu Mahallesinde aynı yönde ilerleyen tahta yüklü Mevlüt A. yönetimindeki 03 BR 425 plakalı pikapla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan pamuk tarlasına devrildi.
Kazada, iki sürücü de hafif yaralandı.
Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan, pikaptaki tahtaların yola savrulması nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
Hatay'da trafik kazası
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel
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