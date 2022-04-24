Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

24.04.2022 00:57
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkhan ilçesinde Melih Kokum yönetimindeki 31 ALM 34 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGB 920 plakalı traktör Alsancak Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Melih Kokum ile aynı araçtaki Buğra Akay, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı - HATAY

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Otomobil, Kırıkhan, Traktör, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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