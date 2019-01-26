Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay
'ın Defne
ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 31 G 219 plakalı otomobil, Subaşı
mevkisindeki çevre yolunda, 31 H 1353 plakalı odun yüklü pikapla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikaptaki odunlar otomobilin üzerine savruldu. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Antakya
Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.