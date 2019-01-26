Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 31 G 219 plakalı otomobil, Subaşı mevkisindeki çevre yolunda, 31 H 1353 plakalı odun yüklü pikapla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle pikaptaki odunlar otomobilin üzerine savruldu. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ve yanındaki arkadaşı yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Antakya Devlet Hastanesine kaldırdı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Subaşı, Defne, Hatay, Güncel
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