Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
41 dakika önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Necati Ö'nün kullandığı SL NC 35 plakalı otomobil, Kavaslı Mahallesi'ndeki alt geçitte bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile Ahmet Ö. yaralandı.
Yaralılar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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