Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

41 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Necati Ö'nün kullandığı SL NC 35 plakalı otomobil, Kavaslı Mahallesi'ndeki alt geçitte bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile Ahmet Ö. yaralandı.

Yaralılar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]