Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

54 dakika önce

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı Hatay'da motosikletli, 2 yayaya çarptıHATAY - Hatay'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da motosikletli, 2 yayaya çarptı

HATAY - Hatay'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralanan 2 yaya, hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındı.
Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde seyir halinde olan 31 U 7763 plakalı motosiklet sürücüsü Tunahan Meydan, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Gök ve oğlu Mehmet Ali Gök'e çarptı. Yaralanan anne oğul, ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

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