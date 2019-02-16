Hatay
'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da motosikletli, 2 yayaya çarptı
HATAY - Hatay'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralanan 2 yaya, hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındı.
Olay, Hassa
ilçesi Aktepe
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk
Caddesinde seyir halinde olan 31 U 7763 plakalı motosiklet sürücüsü Tunahan Meydan, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Gök ve oğlu Mehmet Ali Gök
'e çarptı. Yaralanan anne oğul, ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne
ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.