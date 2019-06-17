Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Halis G. yönetimindeki 26 VS 364 plakalı otomobil, Kırıkhan- Reyhanlı yolu Çataltepe Mahallesi girişinde Mustafa Y. idaresindeki 31 NM 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Mustafa Y. ve yanında bulunan Ali D. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkhan-Reyhanlı yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:38 Kaynak: AA
Reyhanlı, Kırıkhan, Hatay
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