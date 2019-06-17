Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:38 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Halis G. yönetimindeki 26 VS 364 plakalı otomobil, Kırıkhan- Reyhanlı
yolu Çataltepe Mahallesi girişinde Mustafa Y. idaresindeki 31 NM 268 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Mustafa Y. ve yanında bulunan Ali D. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkhan-Reyhanlı yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
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