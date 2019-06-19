Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Hatay'da minibüsle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
'da minibüsle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya- Samandağ
Karayolu Ekinci
mevkiinde meydana geldi. Yağmur Koşar'ın kullandığı 33 CNM 42 plakalı otomobille Hüseyin Parmakoğlu idaresindeki 46 EG 956 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs bankete düştü. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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