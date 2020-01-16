Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Hatay'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobilin üzerine çıktı.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kaza'da sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.


Kaza, Antakya ilçesine bağlık Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kimliği ve araç plakası öğrenilemeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetin yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi Hatay MKÜ araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kısa süreli trafiğe kapanan yol, belediye işçileri tarafından temizlendikten sonra tekrar ulaşıma açıldı. - HATAY

Serinyol, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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