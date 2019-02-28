Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
58 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adil B. yönetimindeki 31 ZF 584 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü E-5 kara yolu üzerindeki itfaiye kavşağında aynı istikamette giden, Hüseyin Ö. idaresindeki 34 UU 1300 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kazada, minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz