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Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

İskenderun-Antakya kara yolunda tırın hidrolik hortumundan dökülen yağ nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
İskenderun- Antakya kara yolunda tırın hidrolik hortumundan dökülen yağ nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
İskenderun istikametinden Antakya'ya doğru ilerleyen Ercan U. yönetimindeki 31 ABY 815 plakalı tırın hidrolik hortumu Topboğazı mevkisinde patladı.
Tırdan dökülen hidrolik yağ yola saçıldı.
O esnada yolda seyreden Hasan Binici kontrolündeki 31 KR 097 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Abdullah Milish idaresindeki 31 AAN 873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücü Hasan Binici ve araçta bulunan Ahmet Abbasoğlu ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Milish, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ve yola dökülen yağ nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan İskenderun-Antakya kara yolu, ekiplerin dökülen yağları temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:41 Kaynak: AA
İskenderun, Antakya
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