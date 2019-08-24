- Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- Samandağ Karayolu adliye altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AHJ 47 plakalı otomobille yabancı uyruklu şahısların kullandığı 31 MY 159 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 31 MY 159 plakalı otomobilin LPG kısmında çıkan yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.