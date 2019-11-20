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Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Kışlalar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet caddesi'nde Turan Ş. idaresindeki 31 BF 050 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ADG 546 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen 31 BF 050 plakalı otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ve Hatay büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.


Kazada yaralan Turan Ş., Ayşe K., Bahar K. ve Erdinç K. kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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